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Binali Yıldırım'dan fabrika ziyareti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bir fabrikayı ziyaret etti, işçilerle öğle yemeği yedi

21 Mart 2019 Perşembe 16:00
Binali Yıldırım'dan fabrika ziyareti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bir fabrikaya ziyarette bulundu.

Elektrik malzemeleri üreten fabrikaya gelen Yıldırım'ı işçiler karşıladı. Fabrikayı gezen Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı. Binali Yıldırım daha sonra fabrika yemekhanesinde işçilerle öğle yemeği yedi.

İşçilere hitap eden Yıldırım, Esenyurt'un birçok büyükşehirden daha kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu belirtti.

Esenyurt'ta AK Parti'nin adayının Azmi Ekinci olduğunu anımsatan Yıldırım, "Böyle devasa bir ilçeye çok güzel hizmet edecek bir adayımız var. O da benim meslektaşım, aynı üniversiteden mezunuz, bir mühendis. Daha önce milletvekili olarak Meclis'te beraber çalıştık. Şimdi de Esenyurt için, sizin için burada çalışmaya, sizin hayatınızı kolaylaştırmaya gayret edecek." ifadelerini kullandı.

"Azmi Ekinci'yi, Esenyurt'ta belediye başkanı başkanı yapıyor muyuz?" diye soran Yıldırım, "Evet" cevabını alınca, "Beni de unutmayın olur mu?" şeklinde espri yaptı.

Fabrikayı beğendiğini de dile getiren Yıldırım, amaçlarının bunun gibi iş yerlerinin sayısını artırmak ve daha fazla iş imkanı sağlamak olduğunu vurguladı.

İşçilerle sohbet eden Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:00
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Esenyurt
  4. fabrika

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