Binali Yıldırım’dan Erzincan Belediyesine ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan’a gelen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Sarayı önünde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından karşılanan Yıldırım, karşılamada hazır bulunan Erzincan Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Müdürlerle teker teker görüştü.

Başkanlık makamında önce şeref defterini imzalayan Yıldırım, ardından Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir’den bir brifing aldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, brifing öncesi yaptığı konuşmada, “Çok değerli son Başbakanımız bugün belediyemize teşrif etmişlerdir. Kendilerine hürmet ve saygılarımı arz ediyorum” dedi.

Yıldırım ise, “Yeni görevinizde inşallah Erzincan’ımız için güzel hizmetler yapmayı rabbim nasip eder. Önceki dönem belediye başkanlarımızın hizmetleri için de teşekkür ediyoruz. Erzincan için, güzel şehrimiz için taş üstüne taş koyan hizmet eden bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum size de başarılar diliyorum. İnşallah sizde onlardan aldığınız bayrağı daha da yukarıya çıkarmak için güzel çalışmalar yaparsınız. İlimiz, Erzincan’ımız hakikaten hepimizin medarı iftiharıdır. Her yerde hemşehrilerimiz bizleri gördüğünde bütün sevgilerini göstermekte ve nerde olursak olalım bize sahip çıkmaktadır. Bunun için bütün hemşehrilerimize müteşekkiriz. Ve ayrıca yakında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nı da bu vesileyle tebrik ediyorum. Bayramın bütün hemşehrilerimize, milletimize İslam âlemine hayır ve esenlikler getirmesini Mevlam’dan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 31 Mart’a kadar olan belediye çalışmalarının ve 31 Marttan sonraki belediye çalışmaların bulunduğu brifing dosyası sunuldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından Binali Yıldırım’a bakır işlemeli bir plaket takdim edildi. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Yıldırım, belediyeden ayrıldı.