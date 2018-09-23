Binali Yıldırım'dan MHP'nin af teklifine ilişkin açıklama: Bu da aynı şekilde işlem görecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

MHP'nin vereceği af teklifi ile ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Yıldırım, "Sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu da aynı şekilde işlem görecek" dedi.

İç tüzük tekliflerine de değinen Yıldırım, "Yeni iç tüzükle ilgili tekliflerinizi eğer TBMM Başkanlığı'na getirirseniz bu teklifler üzerinde bir çalışma yapılabilir demiştim. Şu ana kadar gelen bir teklif yok" dedi.

ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

Enis Berberoğlu hakkında da açıklamada bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yargıtay bir karar verdi. Bir gerçek var. Bu karardan sonra Berberoğlu tahliye edildi. Bundan sonraki süreç kendi seyri içerisinde devam edecektir"