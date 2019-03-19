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Binali Yıldırım'dan "24 saat toplu ulaşım" sözü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da toplu taşıma araçlarıyla 24 saat ulaşımın hayata geçeceğini açıkladı.

19 Mart 2019 Salı 15:40
Binali Yıldırım'dan "24 saat toplu ulaşım" sözü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, göreve geldiğinde İstanbul'da toplu taşıma araçlarıyla 24 saat ulaşımın hayata geçeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Change.org sitesinde İstanbul'daki toplu taşımayla ulaşımın 24 saat kesintisiz olması için bir imza kampanyası başlatıldı.

Özellikle gençlerin destek verdiği kampanyada, gece saatlerinde yaşanan ulaşım probleminin aşılması için İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarından taahhüt vermeleri istendi.

Dilekçeye imza atanların sayısı sosyal medyada düzenlenen kampanyalarla her geçen gün artarak kısa sürede 30 bini aştı.

Talep metninde, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının, bu büyük metropolde 24 saat ulaşım olması için planlarını açıklamasını ve bu konuda bir söz vermelerini talep ediyorum. İstanbul nüfusu hızla artmakta ve gelişmekte. Bu süreçte şehirdeki ulaşım kullanımı da aynı orantıda artmaktadır. Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'da ulaşımın 24 saat olarak hizmet vermemesi büyük bir eksiklik olmakla beraber kent sakinleri için bir sorun haline gelmiştir. Bu konuda belediye başkanı adaylarının, halkın talebine kulak vererek bir söz vermesini talep ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Binali Yıldırım da kampanyaya destek vererek, göreve geldiğinde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarıyla 24 saat ulaşımın hayata geçeceğini açıkladı.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:40
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. toplu ulaşım

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