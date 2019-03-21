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Binali Yıldırım'dan 10 dilde nevruz kutlaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, nevruz dolayısıyla bir açıklama yayınladı.Yıldırım, 10 dilde nevruzu kutladı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:58
Binali Yıldırım'dan 10 dilde nevruz kutlaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Binali Yıldırım, mesajında, coşkuyu ve heyecanı arttıran Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bugün, 46. ölüm yılında anılan büyük ozan Aşık Veysel'in "Benim sadık dostum" dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişini müjdeleyen bayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aramızdaki kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlatan bu güzel günün gönül coğrafyamızdaki milletler arasında sosyal ve kültürel köprüler kurduğuna inanıyorum. Hazreti Ali'nin doğum günü olarak da bilinen ve ülkemizle birlikte Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'da da kutlanan Nevruz Bayramı'nın, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Birliğimizin, barışımızın, muhabbetimizin daim olmasını diliyor, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."  

10 dilde kutlama

Yıldırım ayrıca nevruzu sosyal medya hesaplarından Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Kürtçe, Zazaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce ve Arapça da kutladı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:58
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. nevruz

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