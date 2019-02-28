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Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda coşkulu karşılama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu açık hava toplantısında, deniz altından ulaşımın sağlanacağı 3 katlı bir tünel daha yapılacağını ifade etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:57
Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda coşkulu karşılama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu açık hava toplantısında, deniz altından ulaşımın sağlanacağı 3 katlı bir tünel daha yapılacağını ifade etti. Yıldırım, Gebze’den Halkalı’ya kesintisiz seyahatin sağlanacağı tren hattı için de tarih verdi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu İstasyon Meydanı’nda binlerce vatandaş tarafından karşılandı. Ellerinde bayraklarla alanı dolduran kalabalık destek sloganları attı. Açık hava toplantısında Yıldırım’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.


Zeytinburnu’nda binlere hitap eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisi ve Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy için destek istedi. Yıldırım konuşmasında Zeytinburnu’nda ve tüm İstanbul’da hayata geçirmeyi planladığı projelerden bahsetti.



“Wi-Fi, E-spor, Green Box stüdyoları gibi projelerle gençlerimizin karşısında olacağız”


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nda tekli eğitime geçeceğiz. Gençler için amatör sporları destekliyorduk. Bundan sonra inşallah İstanbul 4.0 anlayışına uygun olarak Wi-Fi, e-spor, green box stüdyoları gibi hizmetlerle gençlerimizin karşısında olacağız. Gençlerimizin aidiyetlerini güçlendirmek üzere Zeytinburnu Spor Stadyumumuzu inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Binali Yıldırım ile birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.



“İstanbul’a deniz altından 3 katlı bir tünel daha yapıyoruz”


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşmasında, “Marmaray’ın hemen yanına Avrasya Tüneli’ni yaptık. Avrasya Tüneli ile şimdi Marmaray’ı 4 dakikada geçiyorsunuz. Üçüncü köprünün üzerinde demir yolu da var. Şimdi sıkı durun. İstanbul’a deniz altından 3 katlı bir tünel daha yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



“5 yıl içerisinde raylı sistem uzunluğu 518 kilometreye çıkacak”


Yıldırım, “Yeni metro hatları açtıkça raylı sistemlerin miktarını arttırdıkça trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yıl içerisinde raylı sistem uzunluğu 170 kilometreden 518 kilometreye çıkacak. Demir yoluyla, metroyla taşınan yolcu miktarı toplamın yüzde 48’ine ulaşacak. Bir yerden bir yere gidenlerin yarısı trenle, metroyla, tramvayla gidecek. Diğer yarısı da deniz yolu ve kara yoluyla gidecek” şeklinde konuştu.



“Sen neredeysen metro orada olacak”


5 yıl içinde her iki kişiden birinin raylı sistem kullanacağını ifade eden Yıldırım, “Şuan da raylı sistem yüzde 18’de. Yüzde 20 bile değil. Yaklaşık 5 kişiden 1’i ancak kullanıyor. Bu 5 yıl içinde her iki kişiden birisi kullanacak. Sen neredeysen metro orada olacak. Evden çıkacaksınız 750 metre her tarafa gittiğinizde bir toplu taşıma durağına erişeceksiniz. Böylece İstanbul’un trafiği sürekli akar hale gelecek” dedi.



“Gebze’den Halkalı’ya 110 dakikada seyahat edeceksiniz”


Zeytinburnu’na bir müjdesi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Tren hattımız, Gebze’den Halkalı’yanihayet tamamlandı. 10 Mart’tan itibaren açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Artık Anadolu yakası, Avrupa yakası Marmaray’ın içinden geçerek kesintisiz olarak Gebze’den Halkalı’ya 110 dakikada seyahat edeceksiniz" ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil atan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kafkas Türklerinin geleneksel kıyafetini giydi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:57
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