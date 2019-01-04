Binali Yıldırım'a tebrik telefonu

TBMM (AA) - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.



Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.



Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik eden Akbulut, kendisine seçim süreci için başarı diledi.



