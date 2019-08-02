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Binali Yıldırım’a ‘kanka hoş geldin’li karşılama

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine ziyaret ettiği Gedik Kültür Merkezi’nde kültürel faaliyetlere katılan çocukların "Kanka hoş geldin" sloganlarıyla karşılandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:27
Binali Yıldırım’a ‘kanka hoş geldin’li karşılama

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine ziyaret ettiği Gedik Kültür Merkezi’nde kültürel faaliyetlere katılan çocukların "Kanka hoş geldin" sloganlarıyla karşılandı.


Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gedik Sosyal Tesisleri’ndeki kahvaltı programından sonra Gedik Kültür Merkezi Konferans salonundaki kültürel etkinliklere katılan çocuklara sürpriz bir ziyarette bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, bir anda karşılarında gördükleri Yıldırım’ı "Kanka hoş geldin" sloganlarıyla karşıladı.


Çocukların ilgi ve yakınlığı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Milletvekili Binali Yıldırım, "Hoş bulduk kankalarım, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar bizi buraya davet etti, bizler de sizlerle bir araya geldik. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere emek ve destek sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli çocuklarımız ve gençlerimiz için böyle güzel hizmet binaları yapıyoruz. Ne kadar güzel bu tür kültür merkezlerinde ders çalışıyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Yaz tatili umarım iyi geçiyordur. Yeni dönemde teneffüsler 15 dakikaya çıktı, memnun olmuşsunuzdur muhakkak. Hepinize iyi tatiller diliyorum” şeklinde konuştu.


AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, neşeli anların yaşandığı ziyaretin sonunda çocuklara satranç takımı hediye etti.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Kültür Merkezi’ndeki hizmet alanları başta olmak üzere cezaevi şartlarını yansıtan mahkum odalarındaki düzenlemeler ve restorasyonlar hakkında da Yıldırım’a bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:27
  1. kültür
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