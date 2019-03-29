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Binali Yıldırım doğal halleriyle yine kırdı geçirdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın röportaj yaptığı esnada yanına fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşın gelmesi güldüren anların yaşanmasına neden oldu.

29 Mart 2019 Cuma 08:46

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım'ın röportaj yaptığı esnada yanına fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşın gelmesi güldüren anların yaşanmasına neden oldu. Fotoğraf çektirmek için yanına gelen vatandaşla yakından ilgilenen Yıldırım, fotoğrafın iyi çıkması için açı değiştirdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 08:46
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • A.aaA.aa1 sa önce
    Allah selamet versin, adam bir harika.
  • SalihSalih2 sa önce
    Çok tatlı ya,çok samimi, çok sempatik.
  • HAÇLILAR ZARAR VERMEZHAÇLILAR ZARAR VERMEZ2 sa önce
    canım yaaa, gerçekten çok komik, kırıldım geçtim yaa

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