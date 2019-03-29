Binali Yıldırım doğal halleriyle yine kırdı geçirdi
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın röportaj yaptığı esnada yanına fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşın gelmesi güldüren anların yaşanmasına neden oldu.29 Mart 2019 Cuma 08:46
AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım'ın röportaj yaptığı esnada yanına fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşın gelmesi güldüren anların yaşanmasına neden oldu. Fotoğraf çektirmek için yanına gelen vatandaşla yakından ilgilenen Yıldırım, fotoğrafın iyi çıkması için açı değiştirdi.
YORUM YAZ