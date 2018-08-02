0553 313 94 23

Binali Yıldırım: Yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır

TBMM Başkanı Yıldırım ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili olarak, "Hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye'deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:48
Binali Yıldırım: Yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde: "ABD Hazine Bakanlığının Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişeri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye'deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz."

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 12:48
  1. yıldırım
  2. abd
  3. yaptırım kararı tepki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümrük kapısında patlama!
    1. Gümrük kapısında patlama!
    2. 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
    3. Gül hastalığı nasıl geçer?
    4. Veyis Ateş: Süleyman Soylu'ya..
    5. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    6. Gastriti anlamanın yolları nelerdir?
    7. Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi..
    8. Çin'den savaş çıkaracak açıklama:..
    9. Üniversite tercihlerinde puan mı yoksa..
    10. Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı,..
    11. Dilipak: Önder Sav’ın epey zamandır..
    12. Tuzlu kurabiye tarifleri
    13. Başörtüsü nedeniyle memurluktan..
    14. Ayıların saldırısından elindeki nacak..
    15. Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?
    16. 4 yaşındaki yeğenine sigara veren dayı..
    17. Medya ve Sanat Akademisi kuruldu
    18. ABD'li komutan Scaparrotti, İncirlik'te
    19. ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018..
    20. Netanyahu o ülkeye ziyaretini iptal etti
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...