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Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP Ataşehir Teşkilatı’nı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem MHP Ataşehir İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 18:49
Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP Ataşehir Teşkilatı’nı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem MHP Ataşehir İlçe Teşkilatını ziyaret etti.


İnönü Mahallesi’ndeki MHP Ataşehir İlçe Teşkilatını ziyaret eden Binali Yıldırım ve İsmail Erdem’i MHP İlçe Başkanı Sadun Bizel karşıladı. Yıldırım, yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı, rekor bir oyla, İsmail Erdem’i 31 Mart’ta Belediye Başkanı yapıyor muyuz, değişimi gerçekleştirecek miyiz? 23 günümüz var. Adım adım İstanbul’a doğru geliyoruz. Bu arada İsmail Erdem’i seçerken bizi de unutmayın. Bir mühür İsmail Erdem’e bir Mühür Binali Yıldırım’a. Ataşehir, Büyükşehir el ele nice güzel günlere yürüyecek”dedi.



“31 Mart gecesi heyecanı beraber yaşayacağız”


Kendilerine destek veren MHP yönetimine teşekkür eden İsmail Erdem, “Adaylığımızın açıklandığı gün itibari ile başta Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanımız, bölge başkanları ve tüm teşkilatı ile bizleri o günden beri sahip çıktılar. Ben hem ilçe başkanımıza hem de teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart akşamında geçmişteki iki aylık heyecanı hep birlikte yaşayacağız. O gün mutlu bir sona ulaşacağız. Önümüzdeki 5 yıllık yönetimde de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası doğrultusunda hep birlikte kol kola hizmet yapacağız. Sayın Binali Yıldırım büyüğümüz ile beraber İstanbul’un eksik kalan taraflarını, Ataşehir’in eksiklerini birlikte telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:49
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