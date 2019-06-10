Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran’da bir araya gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay düzenledikleri ortak basın toplantısında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceğini açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Ünal, “Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar 21.00 canlı yayında bir araya gelecektir. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Yayının Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Alınan ortak kararları açıklayan Altay ise “Moderatör Sayın İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede aynı soruların sormak suretiyle bu yayını gerçekleştirecek. Eşit süre ve soru ilkesi çerçevesinde bir program gerçekleşecek. Canlı yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş orak bir teknik ekip yürütecek. Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye’deki bütün yayın kuruluşları bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. Mahir bey ile iki gündür yürüttüğümüz görüşmeler sonrasın 6 maddelik mutabakat metni ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından ortak karar metin gazetecilere dağıtıldı.