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Binali Yıldırım Üniversitesinde klasik müzik konseri

İnönü Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen klasik müzik konserinde öğrencilerle buluştu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:02
Binali Yıldırım Üniversitesinde klasik müzik konseri

İnönü Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen klasik müzik konserinde öğrencilerle buluştu.


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Öğretmenliği Program Başkanı Prof. Dr. Ersan Çiftçi öncülüğünde çıktığı klasik müzik turnesine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde verdiği konser ile başlayan Akademik Orkestra, Profesör Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde klasik müzik severlerle bir araya geldi.


Konser programına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üst yönetim, bazı fakülte dekanları, konuk üniversitenin müzik eğitimi bölümünden öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.


Mozart’ın “Eine Kleine Nachtmusik” adlı G majör 13 numaralı serenat ile açılışı yapan orkestra Handel, Zimmer, Grieg, Williams ve Boccherini’nin eserlerinin yanı sıra Hamamîzâde İsmail Efendi, Aşık İsmail Daimi, Veysel Arseven ve Muhlis Sebahattin Ezgi’den seslendirdiği eserlerle davetlilere klasik müzik ziyafeti sundu. Konserde seslendirilen eserleri, davetlilerden bazıları gözlerini kapatarak bazıları ise cep telefonları kaydederek dinlerken, orkestra icra ettiği her eserden sonra izleyenlerden büyük alkış aldı.


Akademik Orkestra konserini iki kez seslendirdiği “Seherde Bir Bağa Girdim” adlı Erzincan Türküsü ile tamamladı. Konser sonunda Orkestranın kuruluşuna öncülük eden Müzik Öğretmenliği Program Başkanı Prof. Dr. Ersan Çiftçi’ye çiçek takdim edildi. Program, konser ardından konuklar onuruna Rektör Levent tarafından sosyal tesislerde verilen yemek ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:02
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