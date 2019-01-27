Binali Yıldırım, Ümraniye'de vatandaşlarla çorba içti Kavacık Seçim Ofisi'nde gece geç saatlere kadar çalışan Yıldırım, konutuna geçerken Ümraniye'de uğradığı bir restoranda vatandaşlarla çorba içti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti. Kavacık Seçim Ofisi'nde gece geç saatlere kadar çalışan Yıldırım, konutuna geçerken Ümraniye'de bulunan bir çorbacıya uğradı. Yıldırım'ın çorbacıya girişini gören vatandaşlar, kendisini alkışlarla karşıladı. Burada vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, birlikte çorba içti. Binali Yıldırım, çıkışta fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.







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