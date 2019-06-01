Binali Yıldırım TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5'te Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu 'Seçim Özel' programına konuk oldu. YSK süreci ve projelerle ilgili bilgiler aktaran Yıldırım, Saadet Partisi seçmenine önemli çağrıda bulundu.

"Ben siyasete Erbakan Hocam ile başladım"

'Sadet Partisi tabanından oy istediniz. Kendi adayı varken neden size oy versin? ' sorusuna Binali Yıldırım, ''Ne var bunda. Ne var bunda. Ben bu kökenden geliyorum. bu tabandan geliyorum. En tabii hakkım. Ben ilk defa 1970 yılında siyasete Necmettin Erbakan Hoca'mla başladım. Kimse bu davayı kendi tekelinde görmesin.'' dedi.

"Hep birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum"

Yıldırım sözlerini, ''Saadet Partisi'nin kendi adayı var. Necdet Gökçınar bey efendi adaydı ilk seçimde yüzde 1,21 oy aldı. Tekrarlanacak seçim belliki iki aday arasında geçecek. Dolayısıyla ben Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim. Yani bu yanlış bir şeyse yanlış deyin bana. Buna hakkım olduğunu da düşünüyorum. Ama takdir onların kime vereceklerine onlar karar verir. Yöneticiler düzeyinde sert söylemler olabilir. Maksadını aşan söylemler olabilir. Ama bırakalım onlar yönetici düzeyinde olsun. Biz İstanbul'u yöneteceğiz. Bu davanın çilesini çekmiş insanlarız. Hepimiz 28 Şubat'ları yaşadık. O zaman hep beraberdik. Bundan sonra da biz birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum.'' diye bitirdi.

Kaynak: Haber7