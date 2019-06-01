0553 313 94 23

Binali Yıldırım TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5'te katıldığı programda Saadetli seçmenlere çağrıda bulundu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:36
Binali Yıldırım TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5'te Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu 'Seçim Özel' programına konuk oldu. YSK süreci ve projelerle ilgili bilgiler aktaran Yıldırım, Saadet Partisi seçmenine önemli çağrıda bulundu.

"Ben siyasete Erbakan Hocam ile başladım"

'Sadet Partisi tabanından oy istediniz. Kendi adayı varken neden size oy versin? ' sorusuna Binali Yıldırım, ''Ne var bunda. Ne var bunda. Ben bu kökenden geliyorum. bu tabandan geliyorum. En tabii hakkım. Ben ilk defa 1970 yılında siyasete Necmettin Erbakan Hoca'mla başladım. Kimse bu davayı kendi tekelinde görmesin.'' dedi.

"Hep birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum"

Yıldırım sözlerini, ''Saadet Partisi'nin kendi adayı var. Necdet Gökçınar bey efendi adaydı ilk seçimde yüzde 1,21 oy aldı. Tekrarlanacak seçim belliki iki aday arasında geçecek. Dolayısıyla ben Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim. Yani bu yanlış bir şeyse yanlış deyin bana. Buna hakkım olduğunu da düşünüyorum. Ama takdir onların kime vereceklerine onlar karar verir. Yöneticiler düzeyinde sert söylemler olabilir. Maksadını aşan söylemler olabilir. Ama bırakalım onlar yönetici düzeyinde olsun. Biz İstanbul'u yöneteceğiz. Bu davanın çilesini çekmiş insanlarız. Hepimiz 28 Şubat'ları yaşadık. O zaman hep beraberdik. Bundan sonra da biz birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum.'' diye bitirdi.

Kaynak: Haber7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:36
  1. saadet partisi
  2. TV5
  3. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  4. SİYASET Haberleri
  5. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsviçre'de Kadir Gecesi coşkusu
    1. İsviçre'de Kadir Gecesi coşkusu
    2. Varto’da Kadir gecesi programına..
    3. Çardak’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
    4. Büyük Çamlıca Camisi'nde Kadir Gecesi..
    5. Balkanlar'da Kadir Gecesi coşkusu
    6. Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film..
    7. Erzincan’da 68 çiftçiye bireysel..
    8. Kadir Gecesi idrak ediliyor
    9. Bakan Akar: "Hangi deliğe kaçarlarsa..
    10. Vali Ali Hamza Pehlivan iftarda basın..
    11. Muğla'da "Uluslararası Resim ve Heykel..
    12. Binali Yıldırım TV5'te Saadet..
    13. Bahçeli’den Kadir gecesi mesajı
    14. Çakır’dan Ereğli’ye ağır ceza..
    15. Jandarma sürücü ve yayaların kandilini..
    16. Kadir gecesi Devrek’te coşkuyla..
    17. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet..
    18. Fatih'te Kadir Gecesi programı
    19. Kula'da yaklaşık on bin kişi iftarda..
    20. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta
    21. Fikret Orman yeni teknik direktörü..
    22. Tarihi camilerde Kadir gecesi ihya..
    23. ABD'de Trump anketi! Yeniden..
    24. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    25. Tenis: Fransa Açık
    26. Jandarma, yeni Atak helikopterinin..
    27. Selçuk İnan'dan yeni anlaşma!
    28. Trump, 2020 seçimleri için adaylığını..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2019
    30. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,..
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    'Savaş'ı bile göze alan ABD'nin amacı ortaya çıktı
    'Savaş'ı bile göze alan ABD'nin amacı ortaya çıktı
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!