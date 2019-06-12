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Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını gençlerle birlikte izledi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını Bakırköy’de bulunan bir kafenin bahçesinde gençlerle birlikte izledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:25
Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını gençlerle birlikte izledi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını Bakırköy’de bulunan bir kafenin bahçesinde gençlerle birlikte izledi. Yıldırım’a gençler yoğun ilgi gösterdi.


Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda, dördüncüsü oynanan İzlanda-Türkiye maçını Bakırköy’de bulunan bir kafenin bahçesinde gençler ve vatandaşlarla birlikte izledi.


Yıldırım, maç sonrasında gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşın telefonunu eline alan Yıldırım, gençlerle birlikte öz çekim yaptı. Yıldırım’a gençler yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:25
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