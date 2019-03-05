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Binali Yıldırım tersane işçileriyle buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Göğsümüzü kabartıyorsunuz. Türkiye, bugün dünyada denizcilik alanında 15. sıraya yükseldi. Bizim kaynakçılarımız, gemicilerimiz, donanımcılarımız sayesinde ürettiğimiz gemiler, Avrupa ve dünyanın her tarafına ihraç ediliyor"

05 Mart 2019 Salı 15:51
Binali Yıldırım tersane işçileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Göğsümüzü kabartıyorsunuz. Türkiye, bugün dünyada denizcilik alanında 15. sıraya yükseldi. Bizim kaynakçılarımız, gemicilerimiz, donanımcılarımız sayesinde ürettiğimiz gemiler, Avrupa ve dünyanın her tarafına ihraç ediliyor." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da tersane işçileriyle buluştu. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, tersane çalışanlarını ne kadar emek sarf ettiğini yakından bildiğinin söyledi.

Tersane işçilerine "Barbaros'un, Piri Reis'in Çakabey'in, Hızır Reis'in torunları" diye hitap eden Yıldırım, "Göğsümüzü kabartıyorsunuz. Türkiye, bugün dünyada denizcilik alanında 15. sıraya yükseldi. Bizim kaynakçılarımız, gemicilerimiz, donanımcılarımız sayesinde ürettiğimiz gemiler, Avrupa ve dünyanın her tarafına ihraç ediliyor. Bu eserin gerçek kahramanı sizlersiniz." diye konuştu.

Tuzla'nın denizciliğin merkezi olduğunu, ancak bunun tersane üretimine dar geldiği düşüncesiyle Altınova'nın da tersane bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Yıldırım, "Tuzla ve Yalova'da toplam 37 tersaneden 78 tersaneye çıktık. Bu Türkiye'nin başarı. Hiç merak etmeyin. Bu daha da güzel olacak. Çünkü, bir Tuzlalı denizci kardeşiniz artık İstanbul'da sizlerle beraber olacak. Her gün sizlerle beraber olacağız. Aşımızı, işimizi daha da çok büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden birisinin Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili bir döviz açması üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"EYT. Gördüm. Biraz sabırlı olun. O işin de takipçisi olacağım. Buradan Binali Yıldırım sözü veriyorum. Cumhur İttifakı demek, bayrak, toprak, millet, devlet demektir. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Bu kardeşiniz Türkiye'nin doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyini bir araya getirdi. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Herkes bunu böyle bilsin. Hiçbir zaman bölücülere, katillere, FETÖ'cülere, PKK'lılara el aman verilmez. Onlara asla hayat hakkı tanınmaz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar, en önce karşılarında bizi bulurlar. Bu mücadeleyi nasıl yaptığımızı 15 Temmuz gecesi gördünüz 15 Temmuz gecesi, beni Cumhurbaşkanımızdan sonra beni ilk arayan Devlet Bahçeli'dir. 'Arkanızdayız. Ölene kadar beraberiz. Önce memleketin, önce milletim' demiştir. Orada başlayan Cumhur İttifakı, aynı şekilde, aynı heyecanla devam ediyor."

Yıldırım, işçilerden, kendisi ve Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı için destek istedi. Yıldırım daha sonra Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'ne (GİSBİR) geçti.

Birlik binasının avlusuna kurulan döner tezgahının başına geçen Yıldırım, burada döner keserek halka ikram etti.

Daha sonra GİSBİR binasına geçen Yıldırım'ın buradaki toplantısı basına kapalı olarak devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:51
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Seçim çalışmaları

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