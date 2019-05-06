0553 313 94 23

Binali Yıldırım tekrar aday olacak mı? Cevap verdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Genel Başkan Yardımcınız 'Tekrar seçim olursa adaylar değişmez.' demişti. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna "YSK'nin kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil." cevabını verdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 07:26
Binali Yıldırım tekrar aday olacak mı? Cevap verdi

Ramazan'ın ilk teravih namazını İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Öner Camisi'nde kılan Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Terör olaylarını lanetliyoruz"

Yıldırım, vatandaşların ramazanını tebrik ederek, ramazanın kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Bu ramazanın ülke huzuruna, kardeşliğine ve birliğine fayda sağlamasını dileyen Yıldırım, "Son günlerde bölücü terör örgütünün kahraman Mehmetlerimize yönelik şiddet faaliyetlerinde bir artış görülüyor. Bu manevi ayda kahramanlarımıza, Mehmetlerimize yönelik bu terör olaylarını lanetle kınıyoruz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için her zaman olduğundan daha fazla arzu ve istekli olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Seçim yenilenirse aday olacak mı?

Yıldırım, "Genel Başkan Yardımcınız 'Tekrar seçim olursa adaylar değişmez.' demişti. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusunu ise "YSK'nin kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil." yanıtını verdi.

Ortada karar yok

"Kulislerde dolaşan bilgiye göre yeniden seçim kararı verilirse adaylıktan çekileceğiniz, Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın Süleyman Soylu'yu bu konuda destekleyeceği konuşuluyor" yorumu üzerine ise Yıldırım, "Az önce söylediğim bu soru için de geçerli. Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi doğru bulmam." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 07:26
  1. Aydın
  2. İstanbul
  3. seçim
  4. Binali yıldırım
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    1. Katliam gibi seçim! 500 sandık..
    2. İşte haçlıların S-400 paniğinin nedeni!
    3. Korkunç olay! Sokakta kesik parmak buldu
    4. ABD Dışişlerinden Kıbrıs açıklaması
    5. Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı
    6. Elazığ'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
    7. Binali Yıldırım tekrar aday olacak mı?
    8. İstanbul'da düğüm çözülüyor
    9. 06.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Tüm gözler YSK'da... İstanbul'da düğüm..
    11. Vatandaşa çok önemli 'Ramazan'..
    12. Meteoroloji'den sağanak yağmur,..
    13. Vatan nöbetinde ilk sahur
    14. 758 belediyeye yeni yol haritası
    15. Gazze halkına böyle seslendi.....
    16. Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı!
    17. ABD açık açık tehdit etti.....
    18. Yine hastaneleri hedef aldı... Türkiye..
    19. Yıldırım'dan YSK açıklaması: Yarından..
    20. Anlaşma sağlandı, ateşkes yapıldı
    21. Türkiye’den Rusya’ya uçak faciasıyla..
    22. Başkent’te ramazan davulcuları mesaiye..
    23. Çocuklar anneleri ile birlikte sahne..
    24. Madencilerin yerin 300 metre altında..
    25. Ramazanın ilk sahurunda tercihleri Van..
    26. Kuzey Makedonya halkı yeni..
    27. Diyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları..
    28. Ramazan davulcusundan rahatsız oldu..
    29. Otomobil dereye uçtu 3 yaralı
    30. İlk sahura davul ve klarnet sesiyle..
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Gerilimi tırmandıracak hamle! Füzeleri ateşlediler
    Gerilimi tırmandıracak hamle! Füzeleri ateşlediler

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine geldi
    Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine geldi
    Maduro'dan çok kritik açıklama: Müdahaleye hazır olun
    Maduro'dan çok kritik açıklama: Müdahaleye hazır olun