Binalı Yıldırım Sultanbeyli’de halka seslendi

, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli’ bir kahvaltı programına katılarak burada halka seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini söyleyen Yıldırım, “İstanbul’u fetheden Fatih, İstanbul’u süsleyen mimar süsleyen Mimar Sinan, İstanbul’u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’u ayağa kaldıran da belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan.” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde Sultanbeyli’de çeşitli temaslarda bulundu. Sultanbeyli’de iş adamları ve kanaat önderleri ile bir düğün salonunda kahvaltılı programda bir araya gelen Yıldırım, salona gelişinde büyük ilgi gördü.

Programda konuşan Yıldırım; “Sultanbeyli’nin kalbi burada atıyor. Bu salona hitap etmek demek tüm Sultanbeyli’ye, hatta İstanbul’a ulaşması demek.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın“Az konuşacağım, daha çok dinleyeceğim.” sözlerini hatırlatarak sözlerine devam eden Yıldırım; “Şimdi dinleme zamanı! Siyasete girdiğim ilk günden beri tek derdim, insanların yüzünde tebessüm eksik olmasın oldu. 16 yıl boyunca bu prensipten uzaklaşmadım.” dedi.

“Özelliğimiz, sorunları torunlara bırakmamak”

Yıldırım; “Sultanbeyli Türkiye’nin özeti. Esasında ben de buralıyım. 1983’te Sultanbeyli Orhan Gazi Mahallesi’nde bir arsa almıştık. Oraya ortak bir fabrika yaptık. Baktık ki arsada 10 tane ortağımız var. Arsa 600-700 metrekare, 10 ortağı gözüküyor. Meğer bütün Sultanbeyli böyleymiş. Biri batıda ev yapmış, asıl yeri güneyde. Yani hisse tapu, yeri belli değil. Kim nerede boş yer buluyorsa yerini yapmış. Bu iş böyle yürümez dedik, bunu düzeltmek lazım. Kolay olmadı. Neredeyse 35 sene geçmiş. Özel mülkiyet üzerinde yapılan binalar var.” ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli için özel bir kanun çıkardıklarını hatırlatan Yıldırım; “Bu kanundan sonra tapular verilmeye başlandı. İlk baştan düğmeyi yanlış iliklediğinize sonuna kadar yanlış gidiyor. Sultanbeyli çok hızlı büyüdür. 80’li yıllardan beri büyüdü, yarım milyona yaklaştı. Bu kadar büyüyen ilçede Tabi ki sorunlar olacak. Bizim bir özelliğimiz var, sorunları torunlara bırakmamak, halının altına süpürmemek. Hep böyle çalıştık. Bazıları geç oldu, bazıları zor oldu,ama sonunda nerede azim var, orada çözüm var. Biz bu anlayışla çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca “Tapu işini çözmekle bitmiyor. Sorunlar olacak. Sorunu olmayan kimler, ölülerle deliler. Herkesin sorunu var. Sorun olacak, sorunları çözen irade de olacak.” diyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini kaydetti.

Yıldırım, konuşmasının büyük bir bölümünde bazı illerde yaptıkları hizmetlerle ilgili örnekler verdi. Bölünmüş yollardan örnek veren Yıldırım, “Yolları böleriz; ama Türkiye’yi böldürtmeyiz.” dedi.

“İstanbul’u ayağa kaldıran Erdoğan”

İstanbul’un önemini anlatan Yıldırım, Napolyon’un “Dünya tek devlet olsa baş şehri İstanbul olurdu.” sözlerini hatırlatarak, İstanbul’un Peygamber Efendimizin müjdelediği şehir olduğunu söyledi. Yıldırım; “O güzel kumandan Fatih Sultan Mehmet’tir. İstanbul’u fetheden Fatih, İstanbul’u süsleyen mimar süsleyen Mimar Sinan, İstanbul’u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’u ayağa kaldıran da belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul hepimizin ortak geleceği. İstanbul Türkiye ye ve dünyaya lazım. Şimdi İstanbul’da çalışma zamanı.” dedi.

“Otomobil yapmak para kazandırmıyor”

Yıldırım, Sultanbeyli’nin metro ve otopark sorunlarını çözeceklerini,Sultanbeyli’yi ‘yeşil’ projesi ile denize bağlayacaklarını söyledi.

Konuşmasında gençlere de dikkat çekerek, “Makine, motor, otomobil herkesi yapıyor. Artık para kazandırmıyor. Akıl kazandırıyor. Yükte hafif, pahada ağır işler yapmamız lazım. Bunu da gençlerle yapacağız.” diyerek, yazılım ve teknoloji şirketlerinin önemine dikkat çekti.

Yıldırım, “Sultanbeyli’ye rekor yakışır. Gözüm kulağım Sultanbeyli’nin seçiminde olacak.” dedi. AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin’i de tanıtarak, övgü dolu sözler sarf etti. Yıldırım’ın, “Sultanbeyli’de Hüseyin’i seçerken beni de unutmayın!” sözleri gülüşmelere neden oldu.

“Notlar türkü söyleyenlere gelirdi”

Bu arada, konuşması sırasında bir kız çocuğu Yıldırım’a bir not iletti. Bunun üzerine Yıldırım’ın; “Türkü okuyanlara gelirdi böyle mektuplar, bize de gelmeye başladı.” sözleri salonda neşeli anlara sahne oldu. Konuşması sırasında notlar almaya devam eden Yıldırım, salondakilerle karşılıklı olarak hemşehri diyaloglarına da girdi. Yıldırım, verdiği espirili cevaplarla salondakileri güldürdü.

Öte yandan, programın başında AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş da kısa birer selamlama konuşması yaptı.