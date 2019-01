Binali Yıldırım soruları yanıtladı

Yıldırım, Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Namazdan sonra Medine'de 7 ay Hazreti Peygamberi ağırlayan Ebu Eyüp el Ensari'nin türbesini de ziyaret ettiklerini ifade eden Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra ilk camiyi Eyüpsultan'a yaptırdığını söyledi.

Yıldırım, İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet'in fethettiğini ancak şehrin manevi bekçisinin Ebu Eyüp el Ensari olduğunu vurgulayarak, kenti manevi olarak fetheden kişinin ise Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretleri olduğunu dile getirdi.

Hazreti Peygamberin "Bu şehri fetheden ne güzel kumandandır, onun askerleri ne güzel askerlerdir." dediğini anımsatan Yıldırım, 39 ilçenin adaylarıyla, vatandaşlarla, Eyüpsultanlılarla, Türkiye'nin her tarafından gelen insanlarla cuma namazını eda ettiklerini ve buradan yola çıktıklarını dile getirdi.

31 Mart akşamı itibarıyla, 39 ilçe ve büyükşehir olarak İstanbulluların güvenini ve teveccühünü kazanmış bir şekilde kentin geleceği için hizmete başlayacaklarını ifade eden Yıldırım, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir." anlayışıyla yaptıklarının, İstanbul için yapacaklarının teminatı olacağını kaydetti.

Yıldırım, şehri fethedenin Fatih Sultan Mehmet, süsleyenin Mimar Sinan, düşman işgalinden kurtaranın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 1994'te ayağa kaldıranın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak, "Onun başlattığı bu yürüyüş 25. yılını doldurmuştur. Yeni 25 yıllara, Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi buradan şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum." diye konuştu.

Seçimlere girdikleri Cumhur İttifakının, ülkenin bekası, milletin geleceği için teröre ve bölücülüğe karşı devletiyle milletiyle bölünmez bir bütün olan mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adı olduğunu dile getiren Yıldırım, Cumhur İttifakının, Anayasa değişikliğinde ve halk oylamasında da beraber olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde de birlikte milletin beklentileri doğrultusunda hareket ettiğini anlattı.

Yıldırım, yerel seçimlerde de İstanbul ve diğer illerde Cumhur İttifakı olarak halka hizmet için bu yola çıktıklarını kaydetti.

Şehirler inşa etmenin esas olduğunu dile getiren Yıldırım ancak daha önemlisinin insanların kalbine girmek, onların sevgisini kazanmak olduğunu söyledi. Yıldırım, İstanbul'un işlerini görürken İstanbulluların gönlüne girmek ve onların beklentilerini karşılamak için 39 arkadaşıyla yola çıktıklarını anlatarak, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

- İmamoğlu'na başarılar diledi

Yıldırım, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu ana kadar partiler tarafından açıklanan iki adayın olduğunu belirten Yıldırım, birinin Cumhur ittifakının, ikincisinin de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

İmamoğlu'na başarılar dileyen Yıldırım, İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacaklarını kaydetti. Yıldırım, orada projelerinin ipuçlarını vereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama ilerleyen zamanda 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz, İstanbul'la ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini, kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız. Önemli olan bu süre içerisinde bizim prensibimiz, çok fazla konuşmak değil, çok daha fazla dinlemek olacak. Vatandaşı dinleyeceğiz, ilçelerde, İstanbul'un her mahallesinde, 951 mahallesinde, 39 ilçesinde gençlikle İstanbul'un kadınlarıyla akademik çevreleriyle esnafıyla emekçisiyle velhasıl bütün toplum kesimleriyle kapsamlı bir şekilde dertleşeceğiz, konuşacağız. Bizim ne yapacağımızı, istikametimizi, İstanbulluların bize söyleyecekleri teşkil edecek ve buna göre de yol almaya devam devam edeceğiz."

- "Bu rezilliğe son vereceğiz"

Basın mensuplarının, Büyükada'da çıkan yangında 9 atın öldüğü, bazı atların da yaralandığını hatırlatarak, seçilmesi halinde fayton sistemine ilişkin nasıl bir değişikliğe gideceğine yönelik sorusu üzerine Yıldırım, hayvanların da bir canlı olduğuna işaret edip, bütün canlıları yaşatmak, onların hakkını, hukukunu korumanın insanların görevi olduğunu söyledi.

Hayvanların işkence edilerek, onların kapasitelerinin zorlanarak bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmediklerini, uygun bulmadıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın faytonlarla ilgili faytonlarda kullanılan atlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Tabii Büyükada ve diğer adalar, son yıllarda çok sayıda ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun bir insani yanı yok. Buradaki sorun da neyse oradaki faytoncularla esnafla görüşülerek bu rezilliğe son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır. Bu hakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar. Böylece bu meseleyi gördüğümüz o atın arkasına bağlanan köpekle işkence edilerek ayakları kesilen veya tekmelenen kedilerin, bu görüntülerin inşallah son bulmasını istiyoruz. Onun için gereken çalışmalar yapılacak."

- "Baykal'ı çok moralli buldum"

Yıldırım, Deniz Baykal'ı ziyaretine ilişkin bir soru üzerine de "Sayın Baykal'ı ziyaret ettim doğrudur. Zihinsel fonksiyonları çok yerinde, her şeyi çok iyi hatırlıyor. eski günleri yad ettik. 2002 seçimleri, ondan sonrası yaşadığımız konuları görüştük. İzmir'le ilgili birlikte yaptığımız işlerden bahsettik. Çok moralli buldum, çok güzel karşıladı. Kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili belediye başkan ve adayları, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve MHP'li belediye başkan adayları da eşlik etti.

Yıldırım, açıklamasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.