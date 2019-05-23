Binali Yıldırım soruları cevapladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, "Kürtleri de kimse çantada keklik görmesin. Her seçimde Kürt oyları masaya konuluyor, taksimat yapılıyor. Ben bunun Kürt kardeşlerimize yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Biz hizmeti etnik kimliğine bakarak değil, bu şehre katma değer sağlayan insanlar olarak herkesi görüyoruz ve ona göre hizmet edeceğiz" dedi.

Binali Yıldırım, Habertürk'te yayımlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında, gazeteci Didem Arslan'ın sorularını cevapladı.

İstanbul'a yapılan hizmetleri aktaran Yıldırım, projelerine ilişkin bilgi verdi.

Yıldırım, "Marmaray ile İstanbul'un Kuzey ormanlarını birleştiren yeşil koridorları tekrar hayata geçireceğiz. Bunu yaptığımızda 55 milyon metrekare, yani 7 bin 600 stat büyüklüğünde bir yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış olacağız. Bu çok heyecan verici bir proje ve biz bu projeyi gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüme ilişkin soru üzerine Yıldırım, kentsel dönüşümün mutlaka olacağını, bunun için imar barışının geldiğini ancak kenttin deprem dönüşümüne ihtiyacı olduğunu, öncelikli ve ağırlıklı olarak deprem dönüşümünü önemsediklerini söyledi.

Deprem toplanma alanlarını artıracaklarını aktararak, istihdama yönelik projelere değinen Yıldırım, "Gençlerin istihdamını önemsiyoruz. Mesela şunu söylemek istiyorum, yaz aylarında İstanbul'da en az 50 bin gence belediye olarak kısmi zamanlı çalışma imkanı getireceğiz. Yani 3-5 saat çalışacak, onun karşılığında da parasını alacak hem de vaktini geçirecek." ifadelerini kullandı.

Gençlerin çeşitli branşlarda çalışabileceğini dile getiren Yıldırım, diğer projelere yönelik şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da ağırlaşan ekonomik şartlar dolayısıyla bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var. Mesela emekliler, asgari ücretle geçinenler veya hiçbir geliri olmayanlar. Bunlara ilave sosyal destekler yapacağız yani devletin verdiğinden ayrı. Aslında bu yapılıyor. Şu anda diğer rakip adayın açıkladığı bazı destekler var. İşte sosyal destekler. 'Emeklilere şunu vereceğiz, çalışmayanlara bunu, engellilere bunu.' diye. Esasında bunu yıllardan beri hem merkezi hükümet hem de belediyeler uyguluyor."

İstanbul'da büyükşehir belediyesinin sosyal belediyecilik adına 203 bin kişiye evde sağlık hizmeti, 1 milyon 672 bin engelliye seans hizmeti, 105 bin kadına aile sağlığı koruma hizmeti verildiğini ifade eden Yıldırım, 73 bin ihtiyaç sahibi aileye nakdi yardım yapıldığını, 3 bin 260 aileye İstanbul'dan memleketlerine göç etmeleri için destek verildiğini aktardı.

Yıldırım, ayrıca 90 bin aileye eğitim desteği, 150 bin aileye de sosyal yardım kartı verildiğini aktararak, "Bunlar sanki yokmuş gibi arkadaş bu vaatleri yapıyor. Bir kere mevcudu bir öğrense iyi olur." dedi.

- "En güzel anket sahanın verdiği tepkidir"

Binali Yıldırım, "İstanbul'da sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen var. Siz bunun çoğunun AK Parti seçmeni olduğunu mu iddia ediyorsunuz?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Bu bir iddia değil de bir gerçek. Hesap şu, 1 milyon 700 bin, küsuru da var, sandığa gitmeyen var. Bunu nereden hesap ediyoruz? Katılım yüzde 84. Geriye kalıyor yüzde 16. 10,5 milyon seçmen var. 10,5 milyonun yüzde 16'sı 1 milyon 700. Bu geçmiş seçimlere baktığımız zaman yüzde 90'a hiçbir zaman çıkmamış. En fazla yüzde 89'a çıkmış. Dolayısıyla bu yüzde 10'u kafadan çıkarın demektir. 1 milyon veya 900 bin seçmen kalıyor işin pratiği bu. Bu 900 bin seçmen üzerine 23 Haziran'da herkes yoğunlaşacak. Biz, bizim seçmenimizden sandığa gitmeyenlerin olduğunu tespit ettik. Nasıl tespit ediyoruz? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza oy verip de bu seçimlerde bize, bana oy vermeyen 425 bin seçmen var.

Bu kimin seçmeni olabilir? Yani 'Nereden biliyorlar?' diyorsunuz ya bunlar hep belli yani. Bir önceki seçim, bir sonraki seçim. Memleketine muhtarlık seçimi için gidenler var veya ayrıca sandığa gitmeyen bir kesim var, sandığa gidip bir şekilde geçersiz oy verenler var. Dolayısıyla bu seçmenlerin niye böyle bir karar verdikleri üzerinde biz çalıştık ve onlarla mümkün mertebe bir araya geliyoruz ve dinliyoruz. Onların beklentileri nedir, neler yapabiliriz, kendimizi daha iyi anlatmaya çalışıyoruz, onların gelecek beklentilerini daha iyi anlamaya çalışıyoruz ve tekrar sandığa gelmelerini sağlamak için çalışıyoruz."

Seçmen beklentilerine ilişkin de bilgi veren Yıldırım, son dönemde bir anket yaptırıp yaptırmadığının sorulmasına yönelik de bir açıklamasında "Ben anlamlı bir farkla kazanmak istiyorum." dediğini hatırlattı.

Binali Yıldırım, "Niye anlamlı bir şekilde kazanmak istiyorum? Çünkü tekrar bu tartışmalar yaşanmasın. Yani hadi yine birbirine yakın, başla tekrar, sıkıntı yani. Her seferinde İstanbulluları yoruyoruz. Böyle bir şey olmasın istiyorum dediğim o. Anketler yapılıyor, partimiz yapıyor. İlk kampanyada da bu bana çok soruldu. Anketlerle vaktimi geçirmek istemiyorum. En güzel anket sahanın verdiği tepkidir. İnsanlarla yüzleşiyoruz, karşı karşıya geliyoruz. Onları çokça dinliyoruz, az konuşup çok dinliyoruz. Dolayısıyla sandık en doğru anketi verecektir ve 23 Haziran günü İstanbullular kararını vermiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geleceğe odaklanmamız lazım"

Seçimi kazanamaması durumunda siyasi hayatına nasıl devam edeceğinin sorulduğu Yıldırım, "Niye kazanmak varken kazanmamayı konuşuyoruz. Biz kazanmak için buradayız. Ben kazanmaya odaklanmış vaziyetteyim ve inşallah bu seçimi kazanacağız." dedi.

Yıldırım, seçmene mesajlarını da ileterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçmenlere ne diyeyim? Kusura bakmayın sizi biraz yorduk. Yani keşke 31 Mart'ta bu seçim her türlü şaibeden, yolsuzluktan bağımsız olarak tamamlanabilmiş olsaydı da bir daha sizleri 23 Haziran'a kadar meşgul etmeseydik. Ama elde olmayan sebeplerle öyle bir süreç yaşıyoruz. İnşallah bu sefer çok daha güzel bir sonucu elde etmek için gayret edeceğiz. Ben İstanbul'a, beni çocukluğumdan bugünlere getiren bu şehre çok şey borçluyum ve İstanbul'a güveniyorum. İstanbulluların da bunu takdir edeceğine inanıyorum. Bu azim ve heyecanla son güne, ana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Siyasi tercihlere sonsuz saygıları olduğunu vurgulayan Yıldırım, hep birlikte hareket edip, geleceğe odaklanılması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, "Kürtleri de kimse çantada keklik görmesin. Her seçimde Kürt oyları masaya konuluyor, taksimat yapılıyor. Ben bunun Kürt kardeşlerimize yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Biz hizmeti etnik kimliğine bakarak değil, bu şehre katma değer sağlayan insanlar olarak herkesi görüyoruz ve ona göre hizmet edeceğiz. HDP'nin adayı yok, dolayısıyla Kürt kardeşlerimizin oylarına da talibim. Türkmenlerin, göçmenlerin, Türklerin oyuna da talibim. Farklı farklı etnik yapılarımız olabilir ama unutmayalım biz bir şehirde yaşıyoruz, kaygılarımız, sevgilerimiz, geleceğimiz ortak." ifadelerini kullandı.

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