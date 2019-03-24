Binali Yıldırım: Size Yıldırım sözü veriyorum Binali Yıldırım: Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte, bu söz Yıldırım sözüdür.

Binali Yıldırım: Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte, bu söz Yıldırım sözüdür.

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