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Binali Yıldırım: "Silivri Limanı’ndan adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz”

Silivri’de kadın girişimcilerle bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Silivri Limanı’ndan Marmara’nın güney kısımlarına, adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz.

11 Haziran 2019 Salı 11:33
Binali Yıldırım: "Silivri Limanı’ndan adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz”

Silivri’de kadın girişimcilerle bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Silivri Limanı’ndan Marmara’nın güney kısımlarına, adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz. Seferlerin başlaması için teşvikler vereceğiz” dedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün akşam Silivri’de kadın girişimcileri ziyaret etti. Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti. Kadınlarla sohbet eden Yıldırım, Silivri’ye hızlı tren ve adalara yönelik seferler olacağını söyledi.


Silivri’ye iki müjdesinin olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İki tane önemli müjdeyi vermek isterim. Birisi Kurfallı Sinekli’de tren istasyonları var. Bu istasyonlar yeniden yapıldı. Restore edildi. Trakya’ya gidecek yolcu trenleri bu istasyonlarda duracak. Marmaray ve hızlı terenle de entegre olacak. Buradan giden trenler Marmaray’a Marmaray’dan da hızlı trenle bağlantısı olacak. Buradan Ankara’ya Eskişehir, Konya Sivas’a kadar bu senenin sonun da gitme imkanına sahip olacaksınız” diye konuştu.



“Adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz”


“Adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz" diyen, Binali Yıldırım, "İkinci konu Silivri’nin bir limanı var. Bu limandan Mudanya’ya, adalara, deniz seferleri ihtiyacı var, özellikle yaz aylarında. İnşallah 23 Haziran’da seçimlerle birlikte Silivri halkı, İstanbul halkı bize yetki verirse deniz taşımacılığını yaygınlaştırma projemiziçerisinde Silivri Limanı’ndan Marmara’nın güney kısımlarına adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz. Seferlerin başlaması için teşvikler vereceğiz. Amacımız, İstanbul’da yaşayan 15 milyon hemşehrimizin beklentilerini gençlerimizin gelecek hayallerini daha çok zaman ayırmak” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:33
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