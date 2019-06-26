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Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Bundan sonra ne görev yapacak?

İstanbul seçimlerinin sona ermesinin ardından açıklama yapan Binali Yıldırım, "Asli işimize, milletvekilliğine döndük" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Bundan sonra ne görev yapacak?

İstanbullular, 31 Mart'tan sonra bir kez daha 23 Haziran'da sandık başına gitti.

Sandıkların kapanması sonrası YSK'nın seçim yasağının bitmesinin hemen ardından açıklama yapan ve Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Binali Yıldırım, günler sonra sessizliğini bozdu.

 "Asli işimize döndük"

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın sorularını cevaplayan Binali Yıldırım, bundan sonra ne görev yapacağı konusunda da açıklama yaptı.

Yıldırım, "Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık…" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım

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  • PoyrazPoyraz34 dk önce
    Ülkeye yaptığı hizmetler için teşekkur edilsin...Bundan sonra torunlarını sevsin ve onursal genel müdür olarak Hollanda ' da ki şirketlerinin başında bulunsun... BENCE
  • Murat Murat 1 sa önce
    Bin. Ali. Yildirim. NE. Yapsın. Úlkemize. Diyer.Yōneticiler. . Gibi.System. Ayni. Fakir. ÇOK. Fakir. Zengin.ÇOK. Zengin. Oldu emekli. . Gecim. Sıkıntısında.1200tl. Emekli. Maașı. Vergi. Sistemi. Reformu. Yapilmadı. Hukumet. Lux. Harcamalar. Hat. Safada.Akp. Belediyelerde. Baskanlari. Hep. Rant. Peșinde. Turkiye. Geldiyi. Yer. Ortada. Bu. Șartlar. Ortada. Akp. Gene. İyi. Oy. Aldı.Yeni. Parti. Kurulursa. Ben Alibabacan aptullah. Gümurbașkanimiz. . Ahmet. Davutoğlu. Oyumu. Verecem
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    sayın yıldırım iyi güzel ve kaliteli bir insan sayın özhaseki de ama siyasetçi değiller bence. haklarını savunamıyorlar. ismaile posta koyamıyo. polise küfür etmiş altaylıya destek çıkıyo. bir sürü yanlışlar.bize sesi gür çıkacak ,dişe diş mücadele edecek adamlar lazım.
  • HaticeHatice1 sa önce
    Bir gun mutlaka bu secimi binali beyin kaybetmedigini ozellikle ak partiye darbe yapmak icin suleymancilarin icindeki gulenciler islam adina bu ulkeye darbe yapti abd nin israilin eliyle imamoglunun kalitesini dengesizligini onlarda biliyor simdi bu suleymancilar gercek dunyaya goctuklerinde bu ulke icin sehit olan o gariban ailelerin yuzune nasil bakacak davutoglu babacan ustelik babacanin kendi yegenide sehit olmusken onun yuzune nasil bakacak abdullah gulun bu ulkede pek onemi yoktur o sadece ulkenin 11 ,cumhurbaskani baska bir izelligi bu muslumanim diyenler nasil yuzune bakacaklar cunku bu secimi imamoglu kazanmadi abd ve israil kazandi hem ulkucuyum hem muslumanim diyen munafiklar kazandirdi ne yazikki su anda deccal yahudi muslumanla musluman yalniz savastirmadanda bir birini kirdirir birbirlerine guveni sarsarim ve bur islam birligine musaade etmem diye siritiyordurneyse secim bitti ama

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