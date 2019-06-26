Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Bundan sonra ne görev yapacak? İstanbul seçimlerinin sona ermesinin ardından açıklama yapan Binali Yıldırım, "Asli işimize, milletvekilliğine döndük" dedi.

İstanbullular, 31 Mart'tan sonra bir kez daha 23 Haziran'da sandık başına gitti. Sandıkların kapanması sonrası YSK'nın seçim yasağının bitmesinin hemen ardından açıklama yapan ve Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Binali Yıldırım, günler sonra sessizliğini bozdu. "Asli işimize döndük" Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın sorularını cevaplayan Binali Yıldırım, bundan sonra ne görev yapacağı konusunda da açıklama yaptı. Yıldırım, "Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık…" ifadelerini kullandı.

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