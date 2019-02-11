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Binali Yıldırım,seçim ofisini ziyaret etti

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım:- "Bu heyecanın sonucunu biz 31 Mart'ta mutlaka göreceğiz. İstanbul'un gençlerinin aydınlık yarınları için daha çok çalışmamız lazım. Daha çok gayret etmemiz lazım. İnşallah başaracağız"

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:36
Binali Yıldırım,seçim ofisini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başakşehir AK Parti Seçim Ofisi'ni ziyaret etti.

Yıldırım'ın, bir program dönüşünde Başakşehir AK Parti Seçim Ofisi'nde bulunanlar aracını durdurdu. Kalabalığın çay davetini geri çevirmeyen Yıldırım, araçtan inerek seçim ofisine geçti.

Buradakilerle tokalaşan Yıldırım, yaptığı konuşmada, gönlünden gelen seslerle herkesi selamladığını ifade ederek, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah bu kutlu yürüyüşümüzü tamama erdirsin. Bir sefere çıktık. Sefer bizden, zafer cenab-ı mevlamdandır. İstanbul halkının desteği ile olacak inşallah." dedi.

Yıldırım, AK Parti ailesi, AK kadınlar ve AK gençler olarak, yol arkadaşlarıyla seçimlere kalan 50 gün içerisinde bütün mahallelere, İstanbul'un genelindeki hemşehrilerine erişeceklerini ve onların gönüllerine girmenin mutlaka bir yolunu bulacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu heyecanınız, bu coşkunuz doğrusu beni mest etti. Bu heyecanın sonucunu biz 31 Mart'ta mutlaka göreceğiz. Buna inanıyorum. İstanbul'un gençlerinin aydınlık yarınları için daha çok çalışmamız lazım. Daha çok gayret etmemiz lazım. İnşallah başaracağız. 15'inci seçimimize giriyoruz. İnşallah 15'inci seçimimizi de yüzümüzün akıyla başarmış olacağız."

Yıldırım, seçim ofisinden ayrılmadan önce buradakilerle fotoğraf çektirdi. Yıldırım, "Başakşehir seninle gurur duyuyor." tezahüratı eşliğinde ofisten ayrıldı.


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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:36
  1. Binali Yıldırım
  2. seçim ofisi
  3. TBMM Başkanı

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