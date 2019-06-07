Binali Yıldırım Şanlıurfa’da
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa’ya geldi.07 Haziran 2019 Cuma 11:13
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa’ya geldi.
Uçakla Gap Havalimanına gelen Yıldırım, buradan araçla AK Şanlıurfa İl Başkanlığına geçti. Yıldırım’ı havalimanında AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız,Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve partililer karşıladı.
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