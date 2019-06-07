Binali Yıldırım Şanlıurfa’da AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa’ya geldi.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa’ya geldi.

Uçakla Gap Havalimanına gelen Yıldırım, buradan araçla AK Şanlıurfa İl Başkanlığına geçti. Yıldırım’ı havalimanında AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız,Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve partililer karşıladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.