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Binali Yıldırım, Sanayi Odası yönetimi ile toplantında bir araya geldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimi ile toplantında bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ”Bir şehrin marka değerinin arttırılmasının sadece hizmet sektörü ile değil.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:52
Binali Yıldırım, Sanayi Odası yönetimi ile toplantında bir araya geldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimi ile toplantında bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ”Bir şehrin marka değerinin arttırılmasının sadece hizmet sektörü ile değil. Aynı zamanda sanayi ve üretim sektörünün daha da büyümesiyle mümkün olduğunun farkındayız. Türkiye’nin her tarafına yaptığımız hizmetlerimizinçok daha fazlasını yapacağız” dedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sanayi Odası (İSO) yönetimi ile toplantında bir araya geldi. Yıldırım’a eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de eşlik etti.


Toplantı sonunda açıklama yapan Binali Yıldırım, “Burada sanayinin genel anlamda özelinde de İstanbul sanayicisinin,üreticisinin konularını ele aldık. Sanayi şehir ilişkilerini, sanayi belediye ilişkilerinikonuştuk. Bir şehrin marka değerinin arttırılmasının sadece hizmet sektörü ile değil. Aynı zamanda sanayi ve üretim sektörünün daha da büyümesiyle mümkün olduğunun farkındayız. Geçmişte sanayiciliktecrübesi olan birisi olarak üretmenin ne kadar faziletli, ne kadar meşakkatli ama bir o kadar da keyifli bir iş olduğunu bilirim. Allah nasip eder İstanbul halkı 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde şahsımızdan yana kararını verirse 16,17 yıllık tecrübemizi Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye’nin her tarafına yaptığımız hizmetlerimizin çok daha fazlasını, okuduğumuz yuva kurduğumuz, iş güç sahibi olduğumuz, beni milletvekil yapan, bakan yapan, başbakan yapan bu müjdelenmiş şehre çok güzel işler çok güzel hizmetler yapacağız. Tabi ki belediye başkanlığı görevi şehirde yaşayan her kesimin, genci, yaşlısı, emeklisi, çalışanı, engellisi, engelsizi bütün toplum kesimleri dahil olmak üzere sorunları ile hem hal olmaktır. Sorunları torunlara bırakmadan çözerek yol almaktır. Neleri yapabileceğimizi görmek için geçmişte neler yaptığımıza bakmak yeterli olur diye düşüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:52
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