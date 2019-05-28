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Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "(Göçmenler) Bizim asli unsur vatandaşlarımızın günlük hayatına zarar verirse, mesela bağımlılık, uyuşturucu vesaire konularında, güvenlik, asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha göstermeyiz"-"Buranın düzenini, tertibini, huzurunu bozarsan, güvenlik sorunu oluşturursan kusura bakma kulağından tutar atarız"

28 Mayıs 2019 Salı 23:09
Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar yaptı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, göçmenlerin durumuna ilişkin, "Bizim asli unsur vatandaşlarımızın günlük hayatına zarar verirse, mesela bağımlılık, uyuşturucu vesaire konularında, güvenlik, asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha göstermeyiz." dedi

Binali Yıldırım, Maslak Oto Sanayi Sitesi esnafı ile iftar yaptı.

İftar sonrası esnafla sohbet edip sorularını yanıtlayan Yıldırım, göçmenlerin bazı yerlerde güvenlik sorunu oluşturduğunun belirtilmesi üzerine, şunları söyledi:

"İstanbul'da yabancılar var. Belirli ilçelerde de yoğunlaşmış vaziyette. Biz şunu diyoruz, buranın düzenini, tertibini, huzurunu bozarsan, güvenlik sorunu oluşturursan kusura bakma kulağından tutar atarız. Böyle bir şey olmaz. Güvenlik esastır. Sokağa çıktığımız zaman kendimizi yabancı bir ülkede hissetmememiz lazım. Buna izin veremeyiz. Misafirimizsiniz, dardasınız, zordasınız, geldiniz eyvallah. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Nasıl uygun gördüyse öyle hareket eder. Yabancılar konusundaki görüşüm ve duruşum çok açık ve nettir. Bizim asli unsur vatandaşlarımızın günlük hayatına zarar verirse, mesela bağımlılık, uyuşturucu vesaire konularında, güvenlik, asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha göstermeyiz."

Binali Yıldırım, dünyada artan ırkçılık tehdidine dikkati çekerek, "Bunlar bir yabancı düşmanlığına dönüşürse de bu, ülkeler için büyük bir felakettir. Avrupa ülkelerinin şu anda içinde bulunduğu en büyük problem ırkçılık. Makul partiler güç kaybediyor, ırkçı söylemleri olan, İslam düşmanlığı, radikal görüşlü partiler güç kazanıyor. Bu, insanlık için büyük bir tehdit. Bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Biz bölgede ciddi sorumluluğu olan bir ülkeyiz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz ama hiçbir şey de sınırsız değil. Siz kardeşim, geçici korumaya tabisiniz. Ülkelerinde şartlar iyileştikçe peyderpey gönderiliyor. Bunu da davul zurna çalarak yapmıyoruz, 400 bin kişi gitti." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:09
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. iftar
  3. Maslak Oto Sanayi Sitesi

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