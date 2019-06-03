Binali Yıldırım sahurda Laçin ailesinin evine misafir oldu AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında Binali Yıldırım aile fertleri ile tek tek sohbet etti. Yıldırım’ın ev halkıyla sohbeti sırasında renkli diyaloglar da yaşandı.

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