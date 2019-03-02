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Binali Yıldırım, Pendik'te cemevi açılışı yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te inşa edilen cemevinin açılışını gerçekleştirdi- Binali Yıldırım:- "Bu topraklarda nefret, ayrımcılık hayat bulamaz. Her türlü ayrımcılığın karşısında daha fazla kenetleneceğiz, daha fazla bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız"- "Paylaşacak çok şeyimiz var, ayrışacak hiçbir şeyimiz yok. Ayrılıklarımızı hep zenginlik olarak görüyoruz. Tabuları yıktık, halkımızın beyinlerindeki duvarları parçaladık. Milletimizin birbirine kulak vermesini sağladık"

02 Mart 2019 Cumartesi 18:44
Binali Yıldırım, Pendik'te cemevi açılışı yaptı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Bu topraklarda nefret, ayrımcılık hayat bulamaz. Her türlü ayrımcılığın karşısında daha fazla kenetleneceğiz, daha fazla bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi'nin açılış töreninde, 'Cem'in bir araya gelmek ve birleşmek anlamına geldiğini belirtti.

Kendi adını Sivas'taki komşularından aldığını dile getiren Yıldırım, "Adımı komşu Binali koymuş. Anne ve babam çok iyi bir adam olduğu için adımı onun adını koymuşlar." dedi.

Alevi-sunni kardeşliğine vurgu yapan Yıldırım, "Bu kültürü bilen ve beraberce yaşayan bir gelenekten geliyorum. Yan yana, can cana yaşadık. Ben bu kültürün içinde büyüdüm. Hz. Ali, Hz. Peygamberimizin yol arkadaşı, can yoldaşı, damadı, İslam halifesi... Adımın içinde o Ali var ya hem çok büyük gurur, hem çok büyük mutluluk, hem de çok büyük sorumluluk. Velhasıl komşumuz bu adı vererek çıtayı epeyce yükseltmiş." ifadesini kullandı.

"Birbirimizin çocuklarına isim verecek kadar yakınız. Birbirimize kirvelik yapacak kadar yakınız. Biz iç içe yaşadık, birlikte yaşadık, birlikte yaşamaya bundan sonra da ilelebet devam edeceğiz. Kimse aramıza fitne, fesat sokmaya muvaffak olamayacak." diyen Yıldırım, bu toprakların ortak yurt olduğu kaydetti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesini birlikte yaptık. Düşmanı bu topraklardan birlikte kovduk. Bağımsızlık mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu bağımsızlık mücadelesinde hep beraber olduk. Acımız bir, mutluluğumuz bir, umudumuz bir, heyecanımız bir. Türkiye'nin geleceğinde de yarınlarında da yine birlikte olacağız. Bu topraklarda nefret, ayrımcılık hayat bulamaz. Her türlü ayrımcılığın karşısında daha fazla kenetleneceğiz, daha fazla bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

Paylaşacak çok şey bulunduğunu ancak ayrışacak hiçbir şeyin bulunmadığını aktaran Yıldırım, sözlerini, "Ayrılıklarımızı hep zenginlik olarak görüyoruz. Tabuları yıktık, halkımızın beyinlerindeki duvarları parçaladık. Milletimizin birbirine kulak vermesini sağladık." diye tamamladı.

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cemevi Dernek Başkanı Mahmut Türkmen de etkinlikte selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve protokol, açılış kurdelesini kesti. Yıldırım, etkinlikte kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:44
  1. Ak Parti
  2. Binali Yıldırım
  3. Cemevi
  4. İbb
  5. Pendik

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