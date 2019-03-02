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Binali Yıldırım, Pendik'te

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Pendik Teknoloji Merkezi kurulacak. Her türlü araştırma, geliştirme çalışmaları, yeni ürünler, teknolojik ürünler burada yapılacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez, hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a çok büyük değer katacak"- "Bu merkezde 60 bin gencimize iş bulacağız. 60 bin gencimiz araştırma, geliştirme yapacak, yazılım yapacak, proje üretecek, akıl terini alın terine katacak"

02 Mart 2019 Cumartesi 17:44
Binali Yıldırım, Pendik'te

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik Teknoloji Merkezi kurulacağını belirterek, "Her türlü araştırma, geliştirme çalışmaları, yeni ürünler, teknolojik ürünler burada yapılacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez, hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a çok büyük değer katacak." dedi.

Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren Yıldırım, minibüs durağı esnafını ziyaret etti. Durakta bulunanlarla sohbet eden Yıldırım, daha sonra bir minibüsün direksiyonuna geçerek, aracı kullandı.

Pendik'teki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Yıldırım, işçilerle yemek yedi.

Yıldırım, daha sonra Kurtköy Spor Kompleksi'ndeki "aday ve proje tanıtım toplantısı"na katıldı.

Pendik'in Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu, hava, deniz, kara, demiryolunun merkezi haline geldiğini anlatan Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yıllık 34 milyon yolcunun kullandığını kaydetti.

Yıldırım, ilçenin değerinin artığını ve ufkunun genişlediğini dile getirerek, Pendik'ten Eminönü'ne deniz otobüsü olduğunu, Yalova'ya hızlı feribot çalıştığını, Kartal Tavşantepe metro hattıyla Pendik Kadıköy arasının 35 dakikaya indiğini söyledi.

En büyük teknoparkın, Türkiye'nin ikinci büyük hastanesinin ve üçüncü büyük yat limanının Pendik'te olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pendik'e çok önemli bir projeyi açıklıyorum. Pendik Teknoloji Merkezi, burada Pendik'te kurulacak. Her türlü araştırma, geliştirme çalışmaları, yeni ürünler, teknolojik ürünler burada yapılacak. Birinin atığı, diğerinin hammaddesi olacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez, hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a çok büyük değer katacak. Şirketler arsa için, bina için yatırım yapmayacak, yatırımı biz yapacağız. Bu merkezde 60 bin gencimize iş bulacağız. 60 bin gencimiz araştırma, geliştirme yapacak, yazılım yapacak, proje üretecek, akıl terini alın terine katacak, İstanbul'u da Pendik'i de ayağa kaldıracaksınız."

- "Anadolu Yakası'nın en büyük fuar ve kongre merkezini Pendik'e kuracağız"

Yıldırım, "Anadolu Yakası'nın en büyük fuar ve kongre merkezini de Pendik'e kuracağız. Pendik'e yılda 1,5 milyar dolarlık döviz bırakacak fuarlar olacak, ziyaretler olacak ve Pendik bundan istifade edecek." dedi.

İstanbul'da 5 yıl içinde raylı sistemin toplu taşımadaki payının yüzde 48'e çıkarılacağını bildiren Yıldırım, İstanbul'un her tarafında trafiğin gözle görülür şekilde rahatlayacağını, raylı sistem uzunluğunun 518 kilometreye çıkacağını söyledi.

Yıldırım, Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nın Pendik'ten geçerek, Tuzla'ya devam edeceğini dile getirerek, "Banliyö trenimiz artık geri geliyor. Gebze-Halkalı-Marmaray seferleri önümüzdeki hafta başlayacak. İstanbul'un bir uçtan bir uca trafik sorununu önemli ölçüde azaltacak. 38 istasyon, 63 kilometrelik hatta ciddi bir toplu taşıma gerçekleşecek." diye konuştu.

- "Vapura, deniz motorlarına metrodan inip biniyorsanız, geçişler ücretsiz"

Yapılacak aktarma merkezleriyle İstanbulluların bir vasıtadan diğerine rahat şekilde geçeceğini belirten Yıldırım, "Vapura, deniz motorlarına eğer metrodan inip biniyorsanız, geçişler ücretsiz olacak. Denizden geçişler ücretsiz olacak. Böylece yolculuk bütçesi, yolculuk için ödenecek para İstanbul Kart'tan daha da azalmış olacak. Diyelim ki metrodan indiniz vapura bindiniz veya deniz motoruna bindiniz, İstanbul Kart'tan kontör düşmeyecek. O kısmı bedava." dedi.

Binali Yıldırım, Pendik'e 15 kilometre ilave bisiklet yolu yapılacağını ifade ederek, ilçe sokaklarında çok yoğun bir araç parklanmasının trafiği olumsuz etkilediğini, 10 bin 500 araçlık yeni kapasite oluşturulacağını ve muhtelif yerlerde otopark yapılacağını duyurdu.

Pendik Kültür Merkezinin yapılacağını açıklayan Yıldırım, "Pendik'te kurulacak yeni bir üniversite var. Türk-Japon Üniversitesi ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasının sonunda AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin ve belediye meclis üyesi adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

Salonda, Binali Yıldırım'ın fotoğrafıyla paylaşılan Pendik Gençlik Kollarının, "Yollar Gidişine Gençlik Gülüşüne Hasta" pankartı dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:44
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım
  2. Pendik

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