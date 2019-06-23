Binali Yıldırım, oyunu kullandı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı. Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.23'te Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna geldi. "Binali başkan" sloganları eşliğinde karşılanan Yıldırım'a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Torunları Ahsen Yıldırım ve kucağındaki Erhan Yıldırım ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı. Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ahsen Yıldırım ile sandığa attı. Yıldırım'ın oy kullandığı "1049" numaralı sandıkta 337 vatandaş ile 5 sandık görevlisi vatandaşlık görevini yerine getirecek. Binali Yıldırım'ın yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

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