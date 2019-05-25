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Binali Yıldırım: “Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı sonuç çok fazla farkla değişirdi”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerine ilişkin “Oyların yüzde 10’u sayıldı, yani 8,5 milyon oy kullanıldı, 850 bini sayıldı fark 15 bin azaldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:22
Binali Yıldırım: “Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı sonuç çok fazla farkla değişirdi”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerine ilişkin “Oyların yüzde 10’u sayıldı, yani 8,5 milyon oy kullanıldı, 850 bini sayıldı fark 15 bin azaldı. 29 bin 500’den 13 bin 729’a düştü, geriye kalan yüzde 90 yani 7,5 milyondan fazla oy sayılsaydı, hayli hayli çok fazla farkla sonuç değişirdi” dedi.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki esnaf ve sanatkarla birlikte iftar programına katıldıktan sonra teravih namazını Zeytinburnu’ndaki Köşeli Camii’nde kıldı. Binali Yıldırım, namazın ardından Zeytinburnu Belediyesi limonata dağıtım alanını ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Binalı Yıldırım’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Binali Yıldırım, onlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.



“Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı sonuç çok fazla farkla değişirdi”


Zeytinburnu’nda vatandaşlara hitap eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “31 Mart’ta bir seçim oldu, seçim bitti, kavgası bitmedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde maalesef sizlerin oyları tam yerini bulmadı. Sizlerin oylarınıza yeterince sahip çıkmadık, özür diliyoruz. Göz kulak olmadıysak bu oyları hiç edenlerin suçu yok mu? 29 bin 500 fark var, bizim oylar başka yerlere yazılmış, iptal olmayan oylar iptale atılmış, işin içine girdikçe baktık, yolsuzluk, hırsızlığın boyutu çok büyük. Sadece değerli kardeşlerim oyların yüzde 10’u sayıldı, yani 8,5 milyon oy kullanıldı, 850 bini sayıldı fark 15 bin azaldı. 29 bin 500’den 13 bin 729’a düştü, geriye kalan yüzde 90 yani 7,5 milyondan fazla oy sayılsaydı, hayli hayli çok fazla farkla sonuç değişirdi. İstanbulluları yormayalım, bir daha bu seçim konuşulmasın, gelin şunu bir daha sayalım, ne çıkarsa boynumuz kıldan ince, siz kazandıysanız siz, biz kazanıyorsak biz. Yeter ki bu kafalardaki tereddütler ortadan kalksın. Bunda ne var, bunu niye istiyoruz? Buna yanaşmadılar, iki sefer müracaat ettik, bir daha sayılamadı. Sonucu değişeceğinden eminler, onun için istemiyorlar” dedi.



“Biz belediye başkanlığın değil, hakikatin ortaya çıkmasını istiyoruz”


1963 yılında yapılan seçimden örnek vererek konuşmasını sürdüren Binali Yıldırım, “Bizim görevimiz sizin oyunuzun hesabını sormak. Onun için başka çare kalmadı, müracaat ettik. Madem sayılmıyor, bizde seçimlerin yenilenmesini talep ettik. İstanbul’da böyle bir olay 1963’te olmuş. Seçim bitmiş kavgası bitmemiş. Bu sefer Demokrat Parti’den kazanan belediye başkanlığını iptal etmişler, kazanamayanı belediye başkanı yapmışlar. Biz bunu istemiyoruz dedik, biz sizden belediye başkanlığını istemiyoruz, biz hakikatin ortaya çıkmasını istiyoruz. Hakikat sayılsaydı çıkacaktı. Madem sayılmadı, belgeleriyle bilgileriyle teslim ettik, YSK inceledi ve araştırdı, bizim dediklerimizin doğru olduğuna karar verdi.Ankara’da kazandınız, demokrasi var hukuk var, Antalya aynı, Mersin’de kazandınız, Adana’da kazandınız, hukuk var, İstanbul’da tezgah bozuldu hukuk yok, demokrasi yok, cıyak cıyak bağırıyorsunuz, Zeytinburnu yer mi bunu? Kadir Gecesi, arkasından Ramazan Bayramınız var tebrik ediyorum. İki bayram arasında 23 Haziran’da İstanbul bayramı var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:22
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