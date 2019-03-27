AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım öğrencilerle soru çözdü AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesinde kendisinden yardım isteyen öğrencilerle matematik çalıştı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa'daydı. Belediye sanat ve kültür merkezi içindeki sanat akademisini ziyaret eden Yıldırım, 3-5 yaş arası çocukların İngilizce müzik eğitimi dersine katıldı. Çocuklar müzik aletleri çalarak 'Hoş geldin Binali amca' diye tempo tuttular. Yıldırım ardından Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesine geçti. Burada ders çalışan öğrencileri fark etti. Yıldırım, 8inci sınıf öğrencisi Deniz ve Nisan'ın liseye hazırlık için matematik soruları çözdüğünü gördü. Binali Yıldırım, çocukların özdeşlik sorusunu çözemedik diye yardım istemesi üzerine yanlarına giderek problemin nasıl çözüleceğini anlattı.

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