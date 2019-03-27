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Binali Yıldırım öğrencilerle problem çözdü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa'da kütüphanede iki öğrenciye çözmekte zorlandıkları matematik sorusunun çözüm yolunu anlattı

27 Mart 2019 Çarşamba 18:45
Binali Yıldırım öğrencilerle problem çözdü

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yerde bağdaş kurup öğrencilerle matematik problemi çözdü, bir öğrenciye de trigonometri anlattı.

Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa'daki çalışmaları kapsamında, belediyenin Sanat ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sanat Akademisi'ni ziyaret etti.

3-5 yaş çocukların İngilizce müzik eğitimi dersine katılan Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, "Hoş geldin Binali amca" diyerek, tempo tuttu.

Yıldırım, daha sonra İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışan 8. sınıf öğrencisi iki kız çocuğunun yanına oturdu.

Öğrencilerin, "Özdeşlik sorusunu çözemedik" demesi üzerine Yıldırım, çözüm yolunu gösterdi, başka bir gence de trigonometri anlattı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:45
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