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Binali Yıldırım: "(Mülteci konusu) Güvenlik konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsemma göstermeyiz"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oto sanayi esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

28 Mayıs 2019 Salı 21:57
Binali Yıldırım: "(Mülteci konusu) Güvenlik konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsemma göstermeyiz"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oto sanayi esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Yıldırım, mültecilerle ilgili, “Güvenlik konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsemma göstermeyiz" dedi.


AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak’ta Oto Sanayi esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada esnafla uzun uzun sohbet eden Yıldırım, basın mensuplarına da açıklamada bulundu. Mülteci konusu hakkında konuşan Yıldırım, "İstanbul’da yabancılar var. Belirli ilçelerde yoğunlaşmış vaziyette. Biz şunu diyoruz; ’buranın huzurunu bozarsan, güvenlik sorunu oluşturursan hiç kusura bakma kulağından tutar atarız’ güvenlik esastır. Yabancılar konusundaki benim görüşüm duruşum çok açık nettir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarına zarar verirlerse, güvenlik asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsemma göstermeyiz" şeklinde konuştu.



“Sığınmacılar ülkelerinde şartlar düzelince gönderiliyor”


Yabancı düşmanlığını ülkeler için felaket olacağını belirten Yıldırım, "İş yabancı düşmanlığına dönüşürse bu ülkeler için büyük felakettir. Avrupa ülkelerinin şuanda içinde bulunduğu en büyük felaket ırkçılık. Bu insanlık için büyük bir tehdit, bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Biz bölgede ciddi sorumluluğu olan bir ülkeyiz ama hiçbir şeyde sınırsız değildir. Biz diyoruz ki ’siz kardeşim geçici korumaya tabisiniz’ ülkelerinde şartlar düzelince gönderiliyor" ifadelerini kullandı.



"23 Haziran’da İstanbul demokrasi bayramını kutlamaya hazır mısınız?"


Binali Yıldırım, basın açıklaması sırasında İBB Spor İstanbul’un iftarına telefonla bağlandı. Spor İstanbul’un faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen Yıldırım başarılarından dolayı tebrik etti. Yıldırım, "Biz büyük bir aileyiz inşallah bu ailemiz 23 Haziran’da İstanbul bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Ramazan bayramından sonra 23 Haziran’da İstanbul demokrasi bayramını kutlamaya hazır mısınız?" dedi.



"Katakulli var, seçim falan kazanıldığı yok"


23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerine değinen Yıldırım, "İstanbul dünyanın merkezi, dolayısıyla İstanbul’da yapılacak her şey iyi veya kötü doğrudan Türkiye’den etkiliyor. İstanbul hapşırsa Türkiye nezle olur. İstanbul ekonominin 3’te 1’i, nüfusun 5’te 1’i, turizmin 3’te 1’i dolaysıyla buranın belediye başkanın görevi de yeni yatırımcıları buraya çekmek, daha çok istihdam, iş imkanları sağlamak. Çöptü, çukurdu şimdi bunlar konuşuluyor mu? Hayır ama biz bunu yaşadık. Evlatlarımızın bir daha yaşamaması için işi 23 Haziran’da sıkı tutacağız. Katakulli var. İstediğiniz soruyu sorun cevaplarım. Seçim falan kazanıldığı yok" diye konuştu.



"Kim kiminle bir araya geliyor, ne ilişkiler var, baktığınız zaman insan dehşete düşüyor"


Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:


"Zor zamanlar geçiyoruz bu sadece bizim ülkemizde olan bir şey değil. 2009’dan itibaren dünyanın düzeni bozuldu. Amerika’da başlayan bu hormonlu büyüme patladı. O gün bugündür dünya büyüyemiyor. Ne yapıyoruz. Yatırım yaptın, borçlandın daha çok satman lazım. Satacağın ülkelerde sıkıntı var alamıyor. Bir birini tetikleyen döngü. Bundan çıkmanın yolu güçlü iktidarın devam etmesi ve tedbirler almak. İnşallah bu işlerin üstesinden geleceğiz. Başka kadro yok şuanda. Kim kiminle bir araya geliyor, ne ilişkiler var, baktığınız zaman insan dehşete düşüyor."

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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