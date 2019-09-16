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Binali Yıldırım Montreal’de Türklerle buluştu

Yıldırım:- "Sizler ülkemizin yurt dışındaki elçilerisiniz. Her birinizin bulundukları ülkelere, yaşadıkları topluma asimile olmadan entegre olması çok önemli"

16 Eylül 2019 Pazartesi 07:11
Binali Yıldırım Montreal’de Türklerle buluştu

TORONTO (AA) – AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kanada’nın Montreal kentinde sohbet ettiği Türk vatandaşlarına, "Sizler ülkemizin yurt dışındaki elçilerisiniz. Her birinizin bulundukları ülkelere, yaşadıkları topluma asimile olmadan entegre olması çok önemli." dedi.

Türk Hava Yolları (THY)’nın tarifeli uçağı ile Montreal’e gelen Yıldırım, havalimanından Montreal Türk Kültür Merkezi’ne geçti.

Burada toplanan Türk vatandaşlarından Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmalarını ve sonraki nesillere aktarmalarını isteyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunun için bizim üzerimize düşen neyse, yerine getirmeye hazırız. Ülkemizin burada, Ottawa’da, Toronto’da ve Vancouver’da diplomatik temsilcilikleri var. Siz isteyin biz yapalım. Unutmayın, sizler ülkemizin yurt dışındaki elçilerisiniz. Her birinizin bulundukları ülkelere, yaşadıkları topluma asimile olmadan entegre olması bizim için çok önemli."

- "Teröre ve yandaşlarına prim vermeyin"

Vatandaşlara, Türkiye aleyhtarı gruplar ve terör örgütlerine karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Yıldırım, FETÖ ve PKK başta olmak üzere Türkiye karşıtı grupların tüm dünyada organize bir faaliyet gösterdiğine işaret etti.

Bu gruplara son zamanlarda Pontus-Rum yandaşlarının da eklendiğini hatırlatan Binali Yıldırım, "Teröre ve yandaşlarına prim vermeyin. Kanunlar çerçevesinde kalarak, hem kendinizi hem de Türkiyemizi savunmaktan çekinmeyin. Bu uğurda, tüm farklılıklarınızı bir kenara bırakıp ülkemiz için, milletimiz için birlik olun.’’ ifadelerini kullandı.

-'En pahalı bilet, bulunamayan bilettir'

Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen Binali Yıldırım, en çok THY’nin bilet fiyatlarının yüksekliğine ilişkin sorularla karşılaştı.

Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde, Kanada’ya THY seferlerinin başlaması için çok yoğun bir mesai harcadığını vurgulayan Yıldırım, "Unutmayın en pahalı bilet, bulunamayan bilettir. Buradaki THY yetkilisi arkadaşlarımız başta olmak üzere büyükelçiliğimiz de THY’nin sefer sayılarının artırılması için yoğun bir gayret içerisinde. Sefer sayıları arttığında, fiyatlar da makul seviyelere inecektir. Biz de bu konunun Türkiye’de takipçisiyiz.’’ dedi.

Binali Yıldırım, bugün de başkent Ottawa’da Kanada Senatosu Başkanı George Furey ile biraraya gelecek. Yıldırım, Kanadalı özel sektör temsilcileri, yatırımcılar ve Türk iş çevreleri ile olan programının ardından Toronto’ya geçecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 07:11
  1. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
  2. Binali Yıldırım Kanada'da
  3. Binali Yıldırım Montreal’de
  4. Kanada

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