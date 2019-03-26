Binali Yıldırım, mitinge metroyla gitti Binali Yıldırım, miting yapacağı alana gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, miting alanına gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı. Ümraniye'de seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, ilk olarak, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra miting yapacağı alana gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı. Gişelerde İstanbulkart'ı okutarak metroya binen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ümraniye-Çekmeköy metrosunu kullanarak, Çarşı durağına kadar seyahat eden Yıldırım, yol boyunca yolcularla sohbet etti. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir kafede oturan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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