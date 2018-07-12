Gazi Meclis'in 27'inci dönem 28. Başkanı kim oldu? Meclis oylama sonuçları

TBMM'de Genel Kurulu'nda bugün Meclis Başkanlığı seçimi heyecanı var. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Erdoğan Toprak arasında geçen yarışta ipi göğüsleyen ise son Başbakan Binali Yıldırım oldu. Üçüncü turda 335 oy alanan Binali Yıldırım yeni sistemin ilk Meclis Başkanı oldu.

Birinci tur oylamada sonuçlarına MHP'nin de desteklediği AK Parti'nin adayıBinali Yıldırım 331 oy aldı.

CHP'nin adayıErdoğan Toprak 134 oyla ikinci sırada yer aldı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65,

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43,

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4.

İkinci tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. Buna göre AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 336 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 131 oyla ikinci sırada yer aldı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 3. turda 335 oyla TBMM başkanı seçildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM Başkanı adayı göstermişti.





TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 27. DÖNEM 28'İNCİ MECLİS BAŞKANI OLAN BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım 20 Aralık 1955 yılında Erzincan'nın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesin'den mezun oldu ve bu alanda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. Bunun yanında 1994-2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri Müdürlüğü yaptı. İstanbul trafiğini rahatlatmak için ulaşımı denize kaydırarak büyük bir başarıya imza attı. 2002-2013 ve 2015-2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Ulaştırma bakanı olarak görev yaptığı dönemde birçok hizmet yapıldı. Otoyollar, havalimanları, hızlı trenler, demiryolu ağları, limanlar, marmaray gibi birçok proje inşa edildi. Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul, Erzincan ve İzmir milletvekili olarak meclise girdi. 2016 yılında Türkiye'nin başbakanı oldu.