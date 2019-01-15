Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı koltuğundan istifa edecek mi son dakika

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilmesinden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet, TBMM Başkanı Yıldırım’ın istifa etmesi gerektiğini söylüyor. MHP lideri Bahçeli’den "Binali Yıldırım istifa etmeli" sözlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım istifa mı edecek? Bahçeli’den Binali Yıldırım’ın istifana yönelik son dakika açıklamada ne dedi?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, CHP’nin istifasını istediği Meclis Başkanı Binali Yıldırım hakkında konuştu.

Bahçeli konuşmasında, “Meclis başkanlığı için yeter şart milletvekili olmaktır. Anayasaya göre TBMM'ye başkan seçmenin usul ve esasları bellidir. Belediye başkan adaylığı için istifa etmesi gerektiğini söylemek yanlış, arızalı ve maksatlıdır. Görevi TBMM'den almışır. Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifası söz konusu olmadığına göre, TBMM başkanlığından istifasına da gerek yoktur. Biz göre durum böyledir. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur. Bu kapsamda seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme tarihine kadar, başkan vekillerinden birine vekalet verebilecektir. Polemikler de böylece bıçak gibi kesilecektir.” dedi.