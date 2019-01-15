0553 313 94 23

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı koltuğundan istifa edecek mi son dakika

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilmesinden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet, TBMM Başkanı Yıldırım’ın istifa etmesi gerektiğini söylüyor. MHP lideri Bahçeli’den "Binali Yıldırım istifa etmeli" sözlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım istifa mı edecek? Bahçeli’den Binali Yıldırım’ın istifana yönelik son dakika açıklamada ne dedi?

15 Ocak 2019 Salı 11:39
Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı koltuğundan istifa edecek mi son dakika

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilmesinden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet, TBMM Başkanı Yıldırım’ın istifa etmesi gerektiğini söylüyor. MHP lideri Bahçeli’den "Binali Yıldırım istifa etmeli" sözlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım istifa mı edecek? Bahçeli’den Binali Yıldırım’ın istifana yönelik son dakika açıklamada ne dedi?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, CHP’nin istifasını istediği Meclis Başkanı Binali Yıldırım hakkında konuştu.

Bahçeli konuşmasında, “Meclis başkanlığı için yeter şart milletvekili olmaktır. Anayasaya göre TBMM'ye başkan seçmenin usul ve esasları bellidir. Belediye başkan adaylığı için istifa etmesi gerektiğini söylemek yanlış, arızalı ve maksatlıdır. Görevi TBMM'den almışır. Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifası söz konusu olmadığına göre, TBMM başkanlığından istifasına da gerek yoktur. Biz göre durum böyledir. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur. Bu kapsamda seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme tarihine kadar, başkan vekillerinden birine vekalet verebilecektir. Polemikler de böylece bıçak gibi kesilecektir.” dedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:39
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı koltuğundan istifa edecek mi?
  3. devlet bahçeli son dakika
  4. binali yıldırım meclis başkanı
  5. chp binali yıldırım istifa haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019’da af yasası çıkacak mı? Genel af çıkacak mı? | Af son dakika haberleri
    1. 2019’da af yasası çıkacak mı? Genel af..
    2. FETÖ'cü Enes Kanter'e kırmızı bülten
    3. Fenerbahçe'den Galatasaray'a Demba Ba..
    4. 'Gribin düşmanı' olarak biliniyor.....
    5. 10 bin istihdam 5 milyar dolar katma..
    6. Libya'da akıbeti belirsiz çözüm..
    7. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları..
    8. Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar..
    9. Ticareti konuşturup parayı..
    10. Hatay'da şiddetli yağış
    11. Bütçe uygulama sonuçları (1)
    12. Fatih'te uyuşturucu operasyonu
    13. FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne..
    14. Benzin ve motorin için kritik çağrı:..
    15. Şair Nazım Hikmet 117 yaşında
    16. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kontratını..
    17. ANALİZ - İnkardan kabule İran-Taliban..
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu..
    19. "İzmir'in kendi hikayesini yazması..
    20. TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü..
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!