TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı.

Yenikapı durağından İstanbulkart ile turnikelerden gerçek Marmaray'a binen Yıldırım, Üsküdar'a kadar yolculuk yaptı.

Yıldırım, araçtaki vatandaşlarla sohbet etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Üsküdar durağında inen Yıldırım, daha sonra bir kafeye giderek vatandaşlarla vakit geçirdi ve sohbet etti.