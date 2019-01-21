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Binali Yıldırım Marmaray ile yolculuk yaptı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile yolculuk yaparak vatandaşlarla sohbet etti

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:26
Binali Yıldırım Marmaray ile yolculuk yaptı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı.

Yenikapı durağından İstanbulkart ile turnikelerden gerçek Marmaray'a binen Yıldırım, Üsküdar'a kadar yolculuk yaptı.

Yıldırım, araçtaki vatandaşlarla sohbet etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Üsküdar durağında inen Yıldırım, daha sonra bir kafeye giderek vatandaşlarla vakit geçirdi ve sohbet etti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:26
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
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  7. Yenikapı

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