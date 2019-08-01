Binali Yıldırım Malatya'da AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Valiliğini ve kent merkezindeki esnafı ziyaret etti

MALATYA (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinlik kapsamında kente gelen Yıldırım, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, daha sonra Vali Aydın Baruş ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Daha sonra kent merkezindeki İnönü Caddesi, Kışla Caddesi girişi ve Yeni Cami çevresindeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, çeşitli iş yerlerine girerek satılan ürünlerle ilgili bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, çok sayıda kişiyle de fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım, Soykan Meydanı'nda kendisine ikram edilen meyan şerbetini içti. Yıldırım, daha sonra 8 çocuklarından 6'sında kas erimesi hastalığı bulunan Katı ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Hasta çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım'ın aileyi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüntülü görüştürdüğü öğrenildi.

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