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Binali Yıldırım Malatya Valiliğini ziyaret etti

Gençlerle buluşmak üzere Malatya’ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
Binali Yıldırım Malatya Valiliğini ziyaret etti

Gençlerle buluşmak üzere Malatya’ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Valiliğini ziyaret etti.


Sosyal medya üzerinden gençlerin çay davetine karşılık vererek Malatya’ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Malatya Valisi Aydın Baruş’tan brifing aldı.


Yıldırım’a Valilik ziyaretinde AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.


Malatya’da ziyaretlerini sürdürecek olan Yıldırım, akşam saat 19.00’da gençlerle Çınar Park’ta bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
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