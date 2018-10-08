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Binali Yıldırım İran meclis Başkanı Laricani ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile Antalya'da bir araya geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:25
Binali Yıldırım İran meclis Başkanı Laricani ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında İran Meclisi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

 

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:25
  1. Antalya
  2. Binali Yıldırım
  3. Ali Laricani

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