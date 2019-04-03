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Binali Yıldırım kritik açıklamalarda bulundu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 19:16
Binali Yıldırım kritik açıklamalarda bulundu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstanbul'daki itirazlar değerlendirililiyor.

Seçim bitmiştir, itiraz dönemi devam etmektedir. Bir çok ilde bir çok ilçede değerlendirme süreçleri devam ediyor.

İlçe seçim kurullarında çalışna memurlarımız var. Seçimin patronu YSK'dır.

İmamoğlu ne de Binali Yıldırım'dır. İmmaoğlu bunu görmeli. İstanbul halkı kararını verdi, bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.

Mazbata kime verilirse başkan odur. Soruyorum, 'sayın Ekrem İmamoğlu, mazbata sana verildi mi?'

Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yok. Burayı Venezuela havasına sokmak kimsenin haddi değildir. 

Bu süreç sadece AK Parti'yi bağlamıyor, CHP'yi de ilgilendiriyor.

Kılıçdaroğlu'da neden bu süreç bu kadar uzadı diye anlamsız laflar etmektedir. Bu da yadırganacak bir durumdur.

Mazbatasını alırsa ilk olarak tebrik edecek kişi benim. Anıtkabir'de deftere Başkan yazmak akla ziyan. Yaptığı işler talip olduğu göreve yakışmıyor.

Pankart sorusu

AK Parti'nin 'Teşekkürler İstanbul' pankartına ilişkin sorulan soruya Yıldırım, "Belediye meclis üyeliğinde çoğunluğu almışız, 39 ilçenin 25'ini almışız, ne yapalım üzgünüz mü yazalım" cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 19:16
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

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  • Milli ve yerliMilli ve yerli9 dk önce
    O zaman dün gece Marmaradan kan aksa da vermeyiz diyen iç savaş çığırtkanlığı yapan kişilere yargı yolunu gösterin hadi bakalım İslam ahlakında tarafsızlık vardır, kendi tarafından olan kişinin hatasını görmezlikten gelenler Müslümanım demesinler kendilerine

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