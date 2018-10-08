Binali Yıldırım KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü.

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde düzenlenen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.