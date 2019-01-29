Binali Yıldırım: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor. Çünkü ne olacak? Boğaza alternatif oluşturuyor. Boğaza alternatif oluşturmasının hem ulusal güvenliğimiz
29 Ocak 2019 Salı 21:41
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