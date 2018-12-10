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Binali Yıldırım istifa mı edecek? Bahçeli'den son dakika Binali Yıldırım hamlesi

Binali Yıldırım'ın Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olması artık kesin gözüyle bakılıyor. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İBB adayı olarak gösterilmesi durumunda Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa mı edecek soruları soruluyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa edip etmemesi konusunda son dakika açıklama geldi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:05
Binali Yıldırım istifa mı edecek? Bahçeli'den son dakika Binali Yıldırım hamlesi

Binali Yıldırım'ın Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olması artık kesin gözüyle bakılıyor. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İBB adayı olarak gösterilmesi durumunda Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa mı edecek soruları soruluyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa edip etmemesi konusunda son dakika açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasına ilişkin "Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok. Binali Bey başımızın üstünde yeri vardır." açıklamasında bulunarak, Yıldırım'ın İBB adayı olması durumunda Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesine gerek kalmayacak.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:05
  1. İstanbul
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