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Binali Yıldırım: "İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım."

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:01
Binali Yıldırım: "İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım."

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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