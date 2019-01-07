Binali Yıldırım: "İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım."

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07 Ocak 2019 Pazartesi 11:01
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:01
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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