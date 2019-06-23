Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."

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